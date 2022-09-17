«Торино» — «Сассуоло»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 7-го тура чемпионата Италиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный мяч в компенсированное время забил вышедший на замену на 86-й минуте уругвайский нападающий Агустин Альварес.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Сассуоло 0:1 Гол: 0:1 Agustin Alvarez Martinez (90 + 3') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи (Давид Зима, 78'), Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Уилфрид Стефан Синго, Саша Лукич, Кароль Линетти, Валентин Лацаро (Ола Эйна, 58'), Никола Влашич, Demba Seck (Антонио Санабрия, 58'), Неманья Радоньич (Пьетро Пеллегри, 58') Сассуоло: Арман Лорьенте, Андреа Пинамонти (Agustin Alvarez Martinez, 86'), Luca D'Andrea (Эмиль Конрадсен Сейде, 66'), Абдау Харрауи (Кристиан Торстведт, 66'), Максим Лопес, Давиде Фраттези, Рожерио, Джанмарко Феррари, Кан Айхан, Йереми Тольян, Андреа Консильи Предупреждения: Алессандро Буонджорно (10'), Валентин Лацаро (45 + 2'), Уилфрид Стефан Синго (57'), Максим Лопес (69'), Ivan Juric (73'), Кароль Линетти (83')

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не попал в заявку на игру, так как пока не восстановился после травмы.

Календарь и таблица Серии А

«Торино» занимает девятое место в таблице серии А (10 очков). «Сассуоло» поднялся на десятую строчку (7 очков).