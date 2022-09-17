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    Семак: Нервная, трудовая, но, на мой взгляд, абсолютно заслуженная победа

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    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после гостевой победы над московским «Динамо» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Как и ожидалось, достаточно тяжелая игра, которая держала в напряжении до последних минут. По качеству игры сегодня довольны содержанием: и в обороне сыграли неплохо, и в атаке смогли забить два мяча, и при этом не пропустили.

    По счету уверенная победа, нервная, тяжелая, трудная. "Динамо" неплохо укрепилось, состав очень хороший. Матчи последних лет, которые мы здесь проводили, все проходили достаточно сложно. Проиграли 0:1, потом 1:1 сыграли, когда "Динамо" отыгралось.

    В этом году смогли добиться, на мой взгляд, заслуженной победы, с чем поздравляю наших игроков и болельщиков.

    Не скажу, что нам было легко. Если "Динамо" отдало инициативу, это не значит, что было легко. Наверное, самый явный момент был, когда кто-то из игроков поскользнулся в эпизоде с Караваевым. До этого владели преимуществом.

    Что касается контроля, то таких острых моментов было не так много. Естественно, план, наверное, у "Динамо" был — это те моменты, которые мы наблюдали в первом тайме: отбор, быстрый выход в атаку, примерно то, на чем Дуглас заработал карточку. В общем, они ждали своего шанса до того, как игра повернется в другую сторону.

    Во втором тайме, естественно, нужно было отыгрываться, более активно и агрессивно шли вперед. И у нас появились моменты, были очень даже неплохие, но не смогли забить. А после удаления, конечно, еще сложнее стало динамовцам вернуться к положительному для них результату.

    А мы в самой концовке смогли забить. Такая нервная, трудовая, но, на мой взгляд, абсолютно заслуженная победа», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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