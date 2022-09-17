Составы команд на матч 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит»

В центральном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» примет санкт-петербургский «Зенит».

Составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Саба Сазонов, Диего Лаксальт, Роберто Фернандес, Элиэзер Даса, Даниил Фомин, Денис Макаров, Арсен Захарян, Матиас Норманн, Муми Нгамалё, Фёдор Смолов.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао, Далер Кузяев, Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Иван Сергеев, Малком.

Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

«Зенит» является лидером российского чемпионата — у команды набрано 23 очка. «Динамо» с 16 очками занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.