В субботу, 17 сентября, пройдет матч 10-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Встреча на «ВТБ Арене» начнется в 19:00 (мск). «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

В конце августа «Динамо» победило дома «Спартак» (1:0), но упустило победу в Нижнем Новгороде, хотя вело в матче с «Пари НН» со счетом 2:0 после первого тайма — 2:2.

Подопечные Славиши Йокановича завершили лето потерпев первое поражение в сезоне — в Кубке от «Ростова» на выезде — 0:2. Сентябрь бело-голубые начали домашней победой над «Уралом» (2:1).

В последних матчах динамовцы на выезде проиграли «Сочи» (1:2) в РПЛ, а в Кубке России дома одолели «Ахмат» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 16 очками после 9 туров «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 16-9, 4 гола у Смолова.

«Зенит»

В августе действующие чемпионы в рамках РПЛ дома победили «Торпедо» (2:0) и на выезде в Екатеринбурге разгромили «Урал» (4:0).

Затем в Кубке России команда Сергея Семака на своем поле без проблем справилась с «Факелом» (2:1), а в чемпионате на выезде одолели «Спартак» (2:1).

В последних матчах питерцы дома уничтожили «Оренбург» (8:0) в чемпионате России, а в Кубке неожиданно проиграли в Самаре «Крыльям Советов» (0:2).

Календарь и таблица РПЛ

С 23 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 23-3, Малком забил 6 голов, еще 5 у Вендела.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью в основное время — 4.40, а на победу «Зенита» — 1.56.

В прошлом сезоне «Зенит» победил дома со счетом 4:1, а на выезде сыграл вничью 1:1. В пяти последних очных встречах «Динамо» потерпело три поражения и раз победило.

В последних 5 домашних матчах с «Зенитом» динамовцы дважды победили и два раза сыграли вничью. Но после фиаско в Кубке питерцы постараются реабилитироваться. Прогноз: «Зенит» не проиграет верховой матч .