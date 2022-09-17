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    «Динамо» — «Зенит». Ставка (к. 1.81) и прогноз на РПЛ 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Зенит»
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    «Динамо»
    В субботу, 17 сентября, пройдет матч 10-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Встреча на «ВТБ Арене» начнется в 19:00 (мск). «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Сентября 2022 года
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    «Динамо»

    В конце августа «Динамо» победило дома «Спартак» (1:0), но упустило победу в Нижнем Новгороде, хотя вело в матче с «Пари НН» со счетом 2:0 после первого тайма — 2:2.

    Подопечные Славиши Йокановича завершили лето потерпев первое поражение в сезоне — в Кубке от «Ростова» на выезде — 0:2. Сентябрь бело-голубые начали домашней победой над «Уралом» (2:1).

    В последних матчах динамовцы на выезде проиграли «Сочи» (1:2) в РПЛ, а в Кубке России дома одолели «Ахмат» (2:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 16 очками после 9 туров «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 16-9, 4 гола у Смолова.

    «Зенит»

    В августе действующие чемпионы в рамках РПЛ дома победили «Торпедо» (2:0) и на выезде в Екатеринбурге разгромили «Урал» (4:0).

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    • Затем в Кубке России команда Сергея Семака на своем поле без проблем справилась с «Факелом» (2:1), а в чемпионате на выезде одолели «Спартак» (2:1).

    В последних матчах питерцы дома уничтожили «Оренбург» (8:0) в чемпионате России, а в Кубке неожиданно проиграли в Самаре «Крыльям Советов» (0:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 23 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 23-3, Малком забил 6 голов, еще 5 у Вендела.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью в основное время — 4.40, а на победу «Зенита» — 1.56.

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    В прошлом сезоне «Зенит» победил дома со счетом 4:1, а на выезде сыграл вничью 1:1. В пяти последних очных встречах «Динамо» потерпело три поражения и раз победило.

    В последних 5 домашних матчах с «Зенитом» динамовцы дважды победили и два раза сыграли вничью. Но после фиаско в Кубке питерцы постараются реабилитироваться. Прогноз: «Зенит» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.81 и ТБ 2,5 за 1.69.

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    «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Динамо» отобрать очки у лидера?
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