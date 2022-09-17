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    Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Эльче»

    «Барселона» — «Эльче»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Эльче» со счетом 3:0.

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    Уже на 14-й минуте «Эльче» остался в меньшинстве. Гости ошиблись в центре поля, де Йонг моментально сделал пас вразрез по центру. Левандовский мог убежать на ворота, но Верду откровенно цеплял поляка руками. За этот фол последней надежды он и получил прямую красную карточку.

    На 34-й минуте. Дембеле с фланга сделал передачу к штрафной «Эльче», Педри отдал дальше, Бальде забежал и прострелил во вратарскую, а Роберт Левандовский переправил мяч в пустые ворота.

    На 41-й минуте Бальде с левого края сделал пас в штрафную, Мемфис Депай принял мяч, ловко развернулся и смачным ударом засадил мяч под перекладину.

    На 48-й минуте Дембеле подключился по флангу и прострелил низом. Депай поборолся во вратарской, мяч отскочил к роберту Левандовскому, который пробил низом в дальний угол.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Эльче 3:0
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (34'), 2:0 Мемфис Депай (41'), 3:0 Роберт Левандовски (48') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Эрик Гарсия (Эктор Бельерин, 59'), Alejandro Balde, Франк Кессье (Пабло Гавира, 46'), Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле (Рафаэл Диас, 60'), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 72'), Мемфис Депай (Ансумане Фати, 59') Эльче: Лукас Бое (Хосан, 68'), Fidel, Херард Гумбау, Raúl Guti (Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau, 53'), Тете Моренте (Эсекьель Понсе, 68'), Карлос Клерк, Педро Бигас (Диего Гонсалес, 78'), Гонсало Верду, Джон Нванкво, Элибельтон Паласиос, Edgar Badía Предупреждения: Франк Кессье (5'), Педро Бигас (28'), Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau (70'), Ферран Торрес (73') Удаления: Гонсало Верду (14'), Francisco Rodriguez (45')
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