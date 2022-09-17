«Барселона» — «Эльче»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Уже на 14-й минуте «Эльче» остался в меньшинстве. Гости ошиблись в центре поля, де Йонг моментально сделал пас вразрез по центру. Левандовский мог убежать на ворота, но Верду откровенно цеплял поляка руками. За этот фол последней надежды он и получил прямую красную карточку.

На 34-й минуте. Дембеле с фланга сделал передачу к штрафной «Эльче», Педри отдал дальше, Бальде забежал и прострелил во вратарскую, а Роберт Левандовский переправил мяч в пустые ворота.

На 41-й минуте Бальде с левого края сделал пас в штрафную, Мемфис Депай принял мяч, ловко развернулся и смачным ударом засадил мяч под перекладину.

На 48-й минуте Дембеле подключился по флангу и прострелил низом. Депай поборолся во вратарской, мяч отскочил к роберту Левандовскому, который пробил низом в дальний угол.