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    Зарема Салихова поддержала экс-директора «Чертаново» Ларина, обвиняемого в мошенничестве

    Футбол Чертаново Спартак Скандалы
    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о деле экс-директора «Чертаново» Николая Ларина, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    По версии следствия, Ларин специально завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Прокурор запросил для бывшего функционера 4 года и 4 месяца лишения свободы.

    «Я не знакома с Николаем Лариным лично, но то, как о нем отзываются игроки, сколько он сделал для российского футбола, продвижения сборной, не сделал ни один функционер. Посмотрите, как он выглядит, он не тратил деньги на золотые Rolex и дорогие машины, а покрывал нужды своих футболистов. Просто государственная система подготовки футболистов изначально больна. Много ли таких директоров футбольных академий, которые выпускают столько футболистов? Назовите фамилии.

    К ответу логичнее призвать тех, кто такие нормативы установил, и они до сих пор действуют. Лучше обратить внимание на других функционеров, которые с легкостью тратят миллионные региональные бюджеты и миллиардные бюджеты государственных корпораций. Лучше займитесь ими, а Ларину дайте поработать и воспитать для сборной следующее поколение футболистов!

    Выпускников "Чертанова" отличает не только то, что они талантливые футболисты, но и внутренняя порядочность. Они выходят оттуда воспитанными, с правильными жизненными ориентирами. С ними легко вести переговоры, они не выкручивают руки, прося бонусы за каждое касание мяча. Мне кажется, что выпускники Ларина в такие истории, как Кокорин или Широков, не попадут. Поведения "звездных мальчиков" и мажоров у игроков эпохи Ларина нет. Там был отбор не только по футбольным, но и по человеческим качествам.

    Дело Ларина должно стать сигналом к немедленному реформированию системы подготовки государственных футбольных академий. Иначе идейные люди просто не пойдут работать в бюджетные футбольные академии», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

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