Назван лучший тренер АПЛ в августе

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Арсенал» под руководством 40-летнего специалиста выиграл все пять матчей августа в АПЛ.
Также на награду лучшему тренеру месяца претендовали Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Грэм Поттер («Брайтон») и Марку Силва («Фулхэм»).
Артета получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ в третий раз за карьеру. Ранее эта награда доставалась ему в сентябре 2021 года и в марте 2022 года.
Напомним, что ранее нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн был признан лучшим игроком АПЛ в августе.