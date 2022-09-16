Назван лучший тренер АПЛ в августе

признан лучшим тренером месяца в АПЛ, сообщает сайт лиги.

«Арсенал» под руководством 40-летнего специалиста выиграл все пять матчей августа в АПЛ.

Также на награду лучшему тренеру месяца претендовали Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Грэм Поттер («Брайтон») и Марку Силва («Фулхэм»).

Артета получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ в третий раз за карьеру. Ранее эта награда доставалась ему в сентябре 2021 года и в марте 2022 года.

Напомним, что ранее нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн был признан лучшим игроком АПЛ в августе.