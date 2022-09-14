Владелец «Челси» назвал причину увольнения Тухеля

Владелец «Челси» Тодд Боули рассказал, почему решил уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонской команды.

«Челси» объявил об увольнении Тухеля после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Новым главным тренером «синих» стал Грэм Поттер, ранее работавший в «Брайтоне».

«Когда ты берешься за какой-либо бизнес, ты должен быть уверен, что ты согласен с людьми, которые управляют этим бизнесом. Очевидно, что Тухель чрезвычайно талантлив и добился большого успеха в "Челси".

Нашим видением для клуба было найти специалиста, который действительно хотел бы сотрудничать с нами.

При увольнении речь шла не о поражении в матче с "Динамо", а об общем видении того, каким мы хотели бы видеть "Челси". Это решение было принято не из-за одной победы или поражения. Мы сочли это решение правильным для клуба», — сказал Боули в интервью beIN SPORTS.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.