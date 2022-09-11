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    Абаскаль: Не соглашусь, что «Спартак» не держит удар и сдается

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче 9-го тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

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    Во втором тайме защитник «Спартака» Мацей Рыбус допустил две ошибки, которые привели к голам в ворота красно-белых.

    «Не соглашусь, что команда не держит удар и сдается. Я видел 45 минут, когда я поворачивал голову к нашим воротам только после дальних забросов соперника.

    Во втором тайме мы стали делать подачи, и "Ростов" буквально запирался в своей штрафной. Так что команда билась — держала удар. Она не сдавалась.

    И этот положительный момент мы должны вынести из сегодняшнего матча. В такой ситуации, когда у нас много травм, есть дефицит кадров, ребята бились и старались до конца.

    Важно заметить, что подготовка к игре была довольно тяжелой. Мы на протяжении этой недели не могли набрать даже 20 человек, чтобы полноценно тренироваться. Это важно, хотя мы старались и готовились, разумеется.

    Если проанализировать эпизоды, то мы увидим, что два гола просто сами подарили сопернику: отдали передачу форварду "Ростова", ну и эпизод с пенальти так же был подарком с нашей стороны. Это индивидуальные ошибки, это психология. Нужно работать над этим.

    Но я не могу сказать, что это поражение особенно болезненное. Мы понимали, как будет играть "Ростов": будут забросы, длинные мячи, борьба за подбор. Нужно как можно скорее оправиться от этой неудачи и думать о следующей игре», — заявил тренер «Спорт-Экспрессу».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» потерпел второе поражение подряд и откатился на пятую строчку (16 очков).

    В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Локомотив», игра состоится 18 сентября.

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