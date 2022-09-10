ПСЖ — «Брест»: счет 1:0, обзор гола

На 30 минуте встречи единственный гол забил Неймар. Результативную передачу на него отдал Лионель Месси.
Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ — Брест 1:0
Гол: 1:0 Неймар (30') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Перейра Данилу, Преснел Кимпембе, Ашраф Хакими, Витор Феррейра (Маркос Маркиньос, 87'), Марко Верратти (Фабиан, 62'), Хуан Бернат (Нуну Мендеш, 78'), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (Уго Экитике, 78'), Неймар (Пабло Сарабия, 77') Брест: Ислам Слимани, Франк Онора, Харис Белькебла (Ирвин Кардона, 88'), Пьерр Лис-Мелу (Матиас Перейра Лаж, 71'), Махди Камара (Уго Маньетти, 62'), Жан-Кевин Дюверн, Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Кристоф Эрей (Achraf Dari, 62'), Ноа Фадига (Йере Уронен, 71'), Марко Бизот Предупреждения: Пьерр Лис-Мелу (25'), Неймар (40'), Брендан Шардонне (46'), Преснел Кимпембе (69'), Перейра Данилу (77'), Нуну Мендеш (80'), Michel Der Zakarian (81')
После этой игры ПСЖ лидирует в таблице Лиги 1 с 19 очками. У «Бреста» 5 пунктов. Команда занимает 17 место.