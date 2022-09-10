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    «Кадис» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция пятого тура Ла Лиги между «Кадисом» и «Барселоной»

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    Роберт Левандовски
    Добро пожаловать в Кадис, где местная команда встретится с одним из лидеров чемпионата Испании — «Барселоной». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Кадис»

    «Кадис» — единственная команда Примеры, которая не набрала ни одного очка за четыре тура чемпионата. Подопечные Серхио Гонсалеса по делу осели на дне турнирной таблицы и пока признаков улучшения ситуации в команде не видно совсем. Кроме того, «Кадис» так и не смог открыть счет своим голам в Ла Лиге, а общая разница забитых и пропущенных мячей составляет 0-10. В этом сезоне на счету «желто-синих» поражения от «Реал Сосьедада» (0:1), «Осасуны» (0:2), «Атлетика» (0:4) и «Сельты» (0:3).

    «Барселона»

    Каталонский клуб идет вторым в Ла Лиге и отстает от мадридского «Реала» на два балла. Подопечные Хави на данный момент имеют в своем активе 10 очков: 3 победы и одна ничья. «Барселона» уже на старте чемпионата потеряла очки, сыграв нулевую ничью с «Райо Вальекано». Но затем «сине-гранатовые» оформили три разгрома подряд, переиграв «Реал Сосьедад» (4:1), «Вальядолид» (4:0) и «Севилью» (3:0). Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски стал главным творцом побед команды, забив пять мячей в трех играх. Польский форвард также внес весомый вклад в победном матче против «Виктории» в Лиге чемпионов (5:1), оформив первый хет-трик за каталонский клуб.

    Личные встречи

    «Барселона» не может выиграть у «Кадиса» на протяжении четырех игр подряд. За этот период «желто-синие» дважды праздновали успех и еще в двух встречах команды расходились миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Барселона» с коэффициентом 2.77.

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