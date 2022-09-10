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    «Барселона» разгромит аутсайдера

    «Кадис» — «Барселона». Ставка (к. 2.77) и прогноз на футбол, Примера, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Барселона»
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    Роберт Левандовски
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 19:30 мск. «Кадис» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Сентября 2022 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 19:30 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Кадис»

    «Кадису» явно уготована роль борца за выживание. На деле так и выходит, ведь команда осела на самом дне таблицы.

    В 4 турах команда не набрала ни одного очка. Более того, не забила ни разу, пропустив в свои ворота 10 мячей.

    Коэффициенты матча Кадис — Барселона

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    Минувший тур вновь не принес команде положительных эмоций. На выезде «Кадис» разгромно уступил «Сельте» (3:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Парадокс, но «Кадис» традиционно успешно противостоит «Барселоне». Из пяти последних очных встреч добыто две победы при одной коллизии.

    «Барселона»

    «Барселона» начала чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 10 очков и занимает 2 место в таблице.

    У каталонцев лучшая (наряду с «Реалом») атака в лиге. В 4 матчах забито уже 11 мячей, 5 из которых в активе Роберта Левандовски.

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    • В минувшем туре «Барселона» показала свою силу. На выезде «кулес» разгромили крепкую «Севилью» (0:3).

    К слову, «Барселона» после того еще и пофеерила в Лиге чемпионов. Дома каталонцы смели с газона чешскую «Викторию» (5:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают взять за 6.55, а победу «Кадиса» — за 12.50.

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    «Кадис» традиционно удачно играет с «Барселоной».

    Каталонцы наверняка будут активно атаковать.

    Фактор Левандовски станет ключевым в уверенной победе гостей. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -2.5 с коэффициентом 2.77.

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    «Кадис» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «Барселона» разгромит аутсайдера
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