«Кадис» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 19:30 мск. «Кадис» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадису» явно уготована роль борца за выживание. На деле так и выходит, ведь команда осела на самом дне таблицы.

В 4 турах команда не набрала ни одного очка. Более того, не забила ни разу, пропустив в свои ворота 10 мячей.

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Минувший тур вновь не принес команде положительных эмоций. На выезде «Кадис» разгромно уступил «Сельте» (3:0).

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Парадокс, но «Кадис» традиционно успешно противостоит «Барселоне». Из пяти последних очных встреч добыто две победы при одной коллизии.

«Барселона»

«Барселона» начала чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 10 очков и занимает 2 место в таблице.

У каталонцев лучшая (наряду с «Реалом») атака в лиге. В 4 матчах забито уже 11 мячей, 5 из которых в активе Роберта Левандовски.

В минувшем туре «Барселона» показала свою силу. На выезде «кулес» разгромили крепкую «Севилью» (0:3).

К слову, «Барселона» после того еще и пофеерила в Лиге чемпионов. Дома каталонцы смели с газона чешскую «Викторию» (5:1).

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают взять за 6.55, а победу «Кадиса» — за 12.50.

«Кадис» традиционно удачно играет с «Барселоной».

Каталонцы наверняка будут активно атаковать .

Фактор Левандовски станет ключевым в уверенной победе гостей. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -2.5 с коэффициентом 2.77.