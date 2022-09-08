«Партизан» в меньшинстве избежал поражения в матче против «Словацко»

В групповом этапе Лиги Конференцийна своем поле принималв группе D. Матч завершился ничьей со счетом 3:3.

В первом тайме игрок «Словацко» Ян Калабишка оформил дубль забив два быстрых гола на 5-й и 1-й минутах поединка. Так же на 22-й минуте матча игрок «Партизана» Кристиан Белич был удален с поля и гости остались играть в меньшинстве.

Но на 47-й минуте матча Фоссенни Диабате смог отыграть один гол для «Партизана» забив точно в центр ворот и сделав счет — 2:1. А на 53-й минуте Диабате оформив дубль и вовсе сравнял счет — 2:2.

На 62-й минуте матча «Партизан» на удивление для всех смог выйти вперед после забитого мяча от Рикарду Гомеша, который пробил низом в левый угол ворот — 2:3. Но на 83-й минуте матча Михаил Кохут вырвал ничью для «Словацко» забив гол — 3:3.

И таким образом команды набрали по одному очку и «Партизан» занимает 1-е место в группе, а «Словацко» — третье.