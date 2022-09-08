ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты
  • 21:40
    • «Арсенал» победил «Цюрих» в стартовом матче Лиги Европы
  • 18:19
    • Поттер возглавил «Челси», подписав пятилетний контракт
  • 22:38
    • «Ак Барс» в овертайме дожал «Адмирал»
  • 22:32
    • «Ницца» и «Кельн» разошлись миром в матче Лиги Конференций
  • 22:10
    • «Вильярреал» добыл волевую победу над «Лехом» в первом матче Лиги Конференций
    Все новости спорта

    «Партизан» в меньшинстве избежал поражения в матче против «Словацко»

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Партизан
    В групповом этапе Лиги Конференций «Словацко» на своем поле принимал «Партизан» в группе D. Матч завершился ничьей со счетом 3:3.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В первом тайме игрок «Словацко» Ян Калабишка оформил дубль забив два быстрых гола на 5-й и 1-й минутах поединка. Так же на 22-й минуте матча игрок «Партизана» Кристиан Белич был удален с поля и гости остались играть в меньшинстве.

    Но на 47-й минуте матча Фоссенни Диабате смог отыграть один гол для «Партизана» забив точно в центр ворот и сделав счет — 2:1. А на 53-й минуте Диабате оформив дубль и вовсе сравнял счет — 2:2.

    На 62-й минуте матча «Партизан» на удивление для всех смог выйти вперед после забитого мяча от Рикарду Гомеша, который пробил низом в левый угол ворот — 2:3. Но на 83-й минуте матча Михаил Кохут вырвал ничью для «Словацко» забив гол — 3:3.

    И таким образом команды набрали по одному очку и «Партизан» занимает 1-е место в группе, а «Словацко» — третье.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто успел найти свою игру?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Прервет ли «Омония» беспроигрышную серию «Шерифа»?
  • «Омония» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • В Белграде забьют не все
  • «Црвена Звезда» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Омония — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.85
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Стяуа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры