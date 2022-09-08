«Краснодар» подписал португальца Ленини

объявил о переходе полузащитника португальского «Шавеша»

Контракт игрока сборной Кабо-Верде с «быками» рассчитан до лета 2025 года.

«8 сентября 2022 года "Краснодар" и "Шавеш" достигли соглашения о трансфере 25-летнего опорного полузащитника.

В настоящее время все формальности урегулированы, и Кевин Ленини подписал с "быками" контракт, который будет действителен до 30 июня 2025 года», — говорится в заявлении «Краснодара».

Ленини выступал за «Шавеш» с июля 2019 года. В сезоне-2022/2023 он провел пять матчей за команду и сделал две результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Лансини в 300 тысяч евро.