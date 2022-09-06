Календарь и таблица Лиги чемпионов УЕФА на LiveSport.Ru

6 сентября стартовал новый розыгрыш футбольной. Турнир в сезонеотличается скоротечностью — все 6 туров уложатся всего в два месяца.

Причина плотного календаря — стартующий в конце ноября ЧМ-2022 по футболу. В этой связи ЛЧ будет играться почти каждую неделю с 6 сентября по 2 ноября.

Еще одно отличие — впервые с 2006 года в Лиги чемпионов нет клубов из России.

В первом туре обращают на себя внимание противостояния ПСЖ и «Ювентуса», «Интера» и «Баварии», «Наполи» и «Ливерпуля».

Во втором туре, который состоится спустя всего неделю, 13-14 сентября, центральным поединком станет матч «Бавария» — «Барселона». Интересными представляются встречи «Реала» с «Лейпцигом» и «Манчестера Сити» с «Боруссией» Д.

Третий тур Лиги чемпионов, согласно календарю турнира, намечен на 4-5 октября.

Основные события — игры «Интер» — «Барселона» и «Челси» — «Милан».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

4-й тур пройдет 11-12 октября, 5-й — 26-26 октября, и завершится групповой турнир 1-2 ноября 2022 года.

Жеребьевка 1/16 финала состоится уже 7 ноября. Первые матчи пройдут 14-15 февраля 2023 года.

Финал Лиги чемпионов 22/23 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле.