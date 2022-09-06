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    Календарь и таблица Лиги чемпионов УЕФА на LiveSport.Ru

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    6 сентября стартовал новый розыгрыш футбольной Лиги чемпионов. Турнир в сезоне 2022/2023 отличается скоротечностью — все 6 туров уложатся всего в два месяца.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов
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    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Причина плотного календаря — стартующий в конце ноября ЧМ-2022 по футболу. В этой связи ЛЧ будет играться почти каждую неделю с 6 сентября по 2 ноября.

    Еще одно отличие — впервые с 2006 года в Лиги чемпионов нет клубов из России.

    В первом туре обращают на себя внимание противостояния ПСЖ и «Ювентуса», «Интера» и «Баварии», «Наполи» и «Ливерпуля».

    Во втором туре, который состоится спустя всего неделю, 13-14 сентября, центральным поединком станет матч «Бавария» — «Барселона». Интересными представляются встречи «Реала» с «Лейпцигом» и «Манчестера Сити» с «Боруссией» Д.

    Третий тур Лиги чемпионов, согласно календарю турнира, намечен на 4-5 октября.

    Основные события — игры «Интер» — «Барселона» и «Челси» — «Милан».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    4-й тур пройдет 11-12 октября, 5-й — 26-26 октября, и завершится групповой турнир 1-2 ноября 2022 года.

    Жеребьевка 1/16 финала состоится уже 7 ноября. Первые матчи пройдут 14-15 февраля 2023 года.

    Финал Лиги чемпионов 22/23 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле.

    На LiveSport.Ru удобно представлены календарь и таблицы всех групп Лиги чемпионов на одной странице. Результаты матчей обновляются в реальном времени. Там же вы найдете ссылки на трансляции, прогнозы и коэффициенты для ставок.

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