«Барселона» отказалась продавать Гризманна в «Атлетико»

«Барселона» и агентыне могут договориться о продажи игрока в «Атлетико», сообщает Cope.

По данным источника, мадридцы не хотят выкупать француза за 40 миллионов евро, из-за чего ограничивают его время на поле. Его агент уже связался с представителями клубов о меньшей компенсации за выкуп футболиста.

Согласно источнику, мадридский клуб предложил «сине-гранатовым» за Антуана 15 миллионов с выплатами в течение трех лет, на что получил отказ.

Гризманн был арендован «Атлетико» у «Барселоны» на два сезона летом 2021 года. По истечении этого срока «матрасники» будут обязаны выкупить француза у «Барселоны» за 40 миллионов евро, если в сумме за два сезона он проведет за мадридцев не менее 50% матчей.