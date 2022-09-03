ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри принял вызов Усика. Тайсон пообещал расправиться с Александром за 4 раунда
  • 18:29
    • «Бавария» не смогла обыграть «Унион»
  • 17:40
    • «Краснодар» и «Сочи» назвали стартовые составы
  • 18:06
    • «Ювентус» упустил победу над «Фиорентиной»
  • 17:48
    • Моуринью — тренер августа в Серии А
  • 16:58
    • «Нижний Новгород» одержал волевую победу благодаря дублю Калинского
    Все новости спорта

    «Байер» уступил «Фрайбургу», «Шальке» и «Штутгарт» поделили очки

    «Байер» — «Фрайбург»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер Шальке 04 Фрайбург Штутгарт
    Леверкузенский «Байер» потерпел домашнее поражение от «Фрайбурга» (2:3) в матче 5-го тура чемпионата Германии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Счет в матче на 16-й минуте открыли хозяева — отличился хавбек Керем Демирбай.

    На 48-й минуте защитник гостей Маттиас Гинтер сравнял счет, а спустя три минуты австрийский форвард Михаэль Грегорич вывел «Фрайбург» вперед.

    Счет вновь стал равным на 65-й минуте, когда гол забил чешский бомбардир «аптекарей» Патрик Шик, но на 72-й минуте японский хавбек гостей Рицу Доан забил победный гол.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Фрайбург 2:3
    Голы: 1:0 Керем Демирбай (16'), 1:1 Маттиас Гинтер (48'), 1:2 Михаэль Грегорич (51'), 2:2 Патрик Шик (65'), 2:3 Рицу Доан (72') Байер: Лукаш Градецки, Одилон Коссуну, Жонатан Та (Каллум Хадсон-Одои, 60'), Эдмон Тапсоба, Роберт Андрих (Надим Амири, 79'), Жереми Фримпонг, Эксекиэль Паласиос (Сердар Азмун, 60'), Керем Демирбай (Чарлес Арангис, 60'), Дэйли Синкгравен (Tim Fosu-Mensah, 79'), Мусса Диаби, Патрик Шик Фрайбург: Винченцо Грифо (Нильс Петерсен, 80'), Михаэль Грегорич (Кевен Шлоттербек, 80'), Роланд Шаллаи (У Ен Чон, 9'), Кристиан Гюнтер, Николас Хефлер, Янник Кайтель (Максимилиан Эггештайн, 46'), Kiliann Sildillia, Мануэль Гульде (Рицу Доан, 46'), Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Марк Флеккен Предупреждения: Жонатан Та (5'), Николас Хефлер (34'), Михаэль Грегорич (53'), Надим Амири (83')

    В параллельном матче «Штутгарт» на своем поле сыграл вничью с гельзенкирхенским «Шальке» — 1:1.

    Счет на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев Крис Фюрих, но уже три минуты спустя «кобальтовые» сравняли благодаря голу нападающего Симона Теродде.

    На 67-й минуте «Штутгарт» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Йоша Вагноман.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Шальке 04 1:1
    Голы: 1:0 Chris Fuhrich (19'), 1:1 Симон Теродде (22') Штутгарт: Флориан Мюллер, Константинос Мавропанос, Вальдемар Антон, Хироки Ито, Josha Vagnoman, Ватару Эндо, Борна Соса (Энцо Мийо, 63'), Chris Fuhrich (Паскаль Штенцель, 76'), Naouirou Ahamada (Атакан Каразор, 83'), Silas Katompa Mvumpa (Серу Гирасси, 83'), Lilian Egloff (Tiago Tomas, 62') Шальке 04: Симон Теродде (Себастьян Полтер, 65'), Доминик Дрекслер (Флоран Молле, 74'), Джордан Ларссон (Rodrigo Zalazar Martinez, 65'), Florian Flick, Tom Krauss, Мариус Бюльтер, Томас Ауэян (Тобиас Мор, 46'), Sepp Van den Berg, Майя Йосида, Седрик Бруннер, Александер Шволов Предупреждения: Доминик Дрекслер (28'), Josha Vagnoman (45 + 2'), Мариус Бюльтер (45 + 2'), Борна Соса (45 + 4'), Josha Vagnoman (67'), Константинос Мавропанос (73')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Миланское дерби завершится со счетом 0:0?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.56
    •
  • Сможет ли «Севилья» остановить «Барселону»?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Прагматичный матч от «Юве» и «Фиорентины»
  • «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Штольцфус — Магомедов
  • Бокс
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры