«Байер» — «Фрайбург»: счет матча 2:3, обзор голов

Леверкузенскийпотерпел домашнее поражение от(2:3) в матче 5-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 16-й минуте открыли хозяева — отличился хавбек Керем Демирбай.

На 48-й минуте защитник гостей Маттиас Гинтер сравнял счет, а спустя три минуты австрийский форвард Михаэль Грегорич вывел «Фрайбург» вперед.

Счет вновь стал равным на 65-й минуте, когда гол забил чешский бомбардир «аптекарей» Патрик Шик, но на 72-й минуте японский хавбек гостей Рицу Доан забил победный гол.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Фрайбург 2:3 Голы: 1:0 Керем Демирбай (16'), 1:1 Маттиас Гинтер (48'), 1:2 Михаэль Грегорич (51'), 2:2 Патрик Шик (65'), 2:3 Рицу Доан (72') Байер: Лукаш Градецки, Одилон Коссуну, Жонатан Та (Каллум Хадсон-Одои, 60'), Эдмон Тапсоба, Роберт Андрих (Надим Амири, 79'), Жереми Фримпонг, Эксекиэль Паласиос (Сердар Азмун, 60'), Керем Демирбай (Чарлес Арангис, 60'), Дэйли Синкгравен (Tim Fosu-Mensah, 79'), Мусса Диаби, Патрик Шик Фрайбург: Винченцо Грифо (Нильс Петерсен, 80'), Михаэль Грегорич (Кевен Шлоттербек, 80'), Роланд Шаллаи (У Ен Чон, 9'), Кристиан Гюнтер, Николас Хефлер, Янник Кайтель (Максимилиан Эггештайн, 46'), Kiliann Sildillia, Мануэль Гульде (Рицу Доан, 46'), Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Марк Флеккен Предупреждения: Жонатан Та (5'), Николас Хефлер (34'), Михаэль Грегорич (53'), Надим Амири (83')

В параллельном матче «Штутгарт» на своем поле сыграл вничью с гельзенкирхенским «Шальке» — 1:1.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев Крис Фюрих, но уже три минуты спустя «кобальтовые» сравняли благодаря голу нападающего Симона Теродде.

На 67-й минуте «Штутгарт» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Йоша Вагноман.