«Челси» отправил Батшуайи в «Фенербахче»

«Челси» продал нападающегов «Фенербахче», сообщает пресс-служба стамбульцев.

28-летний форвард подписал с турецким клубом контракт по схеме «2+1».

Бельгиец этим летом мог перейти в «Ноттингем Форест», но трансфер сорвался, так как документы не были оформлены вовремя.

В прошлом сезоне Батшуайи выступал за «Бешикташ» на правах аренды. Он провел за турецкий клуб 42 матча, забил 14 голов и сделал пять результативных передач во всех турнирах.

Отметим, что нападающий четырежды за время нахождения в «Челси» отправлялся в аренду. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2023 году.