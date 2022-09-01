Артета: Жаль, что «Арсенал» не забил четыре или пять голов

Главный тренер «Арсенала»дал комментарий после победы над «Астон Виллой» (2:1) в 5-м туре чемпионата Англии.

«Я был очень доволен, особенно в первом тайме. Мы доминировали и создавали момент за моментом. Жаль, что мы не забили четыре или пять голов. В этой лиге никогда не бывает двух одинаковых таймов, и я думаю, что мы очень хорошо реагировали в ключевые моменты, чтобы показать характер и стойкость для победы.

Речь идет о сплоченности и взаимопонимании. Мы выигрываем матчи и заслуживаем этого, но есть еще много вещей, которые можем сделать лучше», — цитирует Артету BBC.

«Арсенал» одержал пятую победу подряд в АПЛ и занимает первое место в турнирной таблице.