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    Артета: Жаль, что «Арсенал» не забил четыре или пять голов

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы над «Астон Виллой» (2:1) в 5-м туре чемпионата Англии.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я был очень доволен, особенно в первом тайме. Мы доминировали и создавали момент за моментом. Жаль, что мы не забили четыре или пять голов. В этой лиге никогда не бывает двух одинаковых таймов, и я думаю, что мы очень хорошо реагировали в ключевые моменты, чтобы показать характер и стойкость для победы.

    Речь идет о сплоченности и взаимопонимании. Мы выигрываем матчи и заслуживаем этого, но есть еще много вещей, которые можем сделать лучше», — цитирует Артету BBC.

    «Арсенал» одержал пятую победу подряд в АПЛ и занимает первое место в турнирной таблице.

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