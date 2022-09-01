Артета: Жаль, что «Арсенал» не забил четыре или пять голов

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Я был очень доволен, особенно в первом тайме. Мы доминировали и создавали момент за моментом. Жаль, что мы не забили четыре или пять голов. В этой лиге никогда не бывает двух одинаковых таймов, и я думаю, что мы очень хорошо реагировали в ключевые моменты, чтобы показать характер и стойкость для победы.
Речь идет о сплоченности и взаимопонимании. Мы выигрываем матчи и заслуживаем этого, но есть еще много вещей, которые можем сделать лучше», — цитирует Артету BBC.
«Арсенал» одержал пятую победу подряд в АПЛ и занимает первое место в турнирной таблице.