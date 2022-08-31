«Ювентус» арендовал Паредеса у ПСЖ

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».

Итальянский клуб бесплатно арендовал 28-летнего хавбека сборной Аргентины до конца сезона-2022/23.

При выполнении определенных целей «Юве» обязан будет выкупить Леандро. Если цели не будут выполнены, то у итальянцев будет право выкупа. В обоих случаях сумма компенсации для парижан составит 22,6 млн евро.

При достижении определенных спортивных результатов, если «Ювентус» не активирует опцию выкупа, он должен будет перечислить «Пари Сен-Жермен» 2,5 млн евро.

Также в сделке предусмотрены бонусы на 3 миллиона евро.