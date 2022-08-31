ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каземиро«Реал» без Каземиро: у Анчелотти есть план
  • 15:55
    • «Челси» объявил о подписании Уэсли Фофаны
  • 19:46
    • «Ювентус» арендовал Паредеса у ПСЖ
  • 19:12
    • СМИ: Неймара предложили «Челси», но Тухель нацелен на Обамеянга
  • 18:56
    • Гол Гайча помог ЦСКА обыграть «Торпедо» в Кубке России
  • 18:26
    • «Краснодар» в большинстве переиграл «Химки» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    «Ювентус» арендовал Паредеса у ПСЖ

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Ювентус Серия A Футбол Италии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Итальянский клуб бесплатно арендовал 28-летнего хавбека сборной Аргентины до конца сезона-2022/23.

    При выполнении определенных целей «Юве» обязан будет выкупить Леандро. Если цели не будут выполнены, то у итальянцев будет право выкупа. В обоих случаях сумма компенсации для парижан составит 22,6 млн евро.

    При достижении определенных спортивных результатов, если «Ювентус» не активирует опцию выкупа, он должен будет перечислить «Пари Сен-Жермен» 2,5 млн евро.

    Также в сделке предусмотрены бонусы на 3 миллиона евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» свою беспроигрышную серию матчей с «Ньюкаслом»?
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Забить получится не у всех
  • «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Отберет ли «Вест Хэм» очки у «Тоттенхэма»?
  • «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Димитров — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Атлетико Гоияниенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  4.40
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры