Федотов: Получился настоящий кубковый матч с множеством единоборств

Главный тренервысказался о победе над(2:0) в 1-м туре группового этапа Кубка России.

«Получился настоящий кубковый матч с множеством единоборств, никто не хотел уступать.

В первом тайме владели инициативой, забили, создавали моменты, но реализация подводила. В первой половине встречи, за исключением одного момента на 45-й минуте, контролировали ход игры.

И начало второго тайма до забитого гола было под нашим контролем. Мы создавали, но не забивали из убойных позиций.

Счет 2:0 опять же послужил той отправной точкой, когда мы стали давать сопернику создавать свои полумоменты, и "Торпедо" имело возможность забить.

Концовка прошла в более-менее спокойной обстановке. Мы искали шансы увеличить счет, но не хватало точности в завершающих ударах.

Мы радуемся этой победе. Но тренер, наверное, никогда не бывает полностью доволен. "Ливерпуль" в последнем матче победил 9:0, и там Клопп нашел изъяны.

Всегда есть элементы по прессингу, обороне и по психологическим моментам. Когда мы ведем в счете, упускаем нити игры и начинаем играть авантюрно. Здесь, безусловно, есть где покопаться.

Гайч совершенно не имел игровой практики, но зато было огромнейшее желание показать себя и забить гол. Когда он появился в Ростове на поле, то в его моменте можно было сделать передачу, и мы бы тогда открыли счет. Но у него большое желание, сложно его за это винить.

Футбол — коллективный вид спорта, ошибок не прощает. А реализация и равновесие приходит с уверенностью, с большим игровым временем.

Это приобретается на футбольном поле, по-другому не бывает. Но он показал объем, старание» — приводит слова тренера клубная пресс-служба.