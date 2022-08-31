«Ростов» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
«Ростов»:
- Основа: Медведев, Голенков, Миронов, Глебов, Байрамян, Тугарев, Лангович, Чернов, Прохин, Мелехин, Селява.
- Запасные: Песьяков, Цулая, Комличенко, Сильянов, Поярков, Полоз, Уткин, Терентьев, Мухин, Щетинин, Мельников, Нтумба.
«Динамо»:
- Основа: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Осокин, Карапузов, Кутицкий, Захарян, Сулаквелидзе, Лесовой, Гладышев, Грулёв.
- Запасные: Будачёв, Купцов, Сазонов, Зазвонкин, Бабаев, Гогнидзе, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Цесь, Бегун.
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