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    «Ростов» — «Динамо»: составы команд на матч Кубка России

    «Ростов» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Ростов Динамо
    Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Ростова» на матч 1 тура Кубка России, который состоится на «Ростов Арене» в 21:00 мск.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Ростов»:
    • Основа: Медведев, Голенков, Миронов, Глебов, Байрамян, Тугарев, Лангович, Чернов, Прохин, Мелехин, Селява.
    • Запасные: Песьяков, Цулая, Комличенко, Сильянов, Поярков, Полоз, Уткин, Терентьев, Мухин, Щетинин, Мельников, Нтумба.

    «Динамо»:
    • Основа: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Осокин, Карапузов, Кутицкий, Захарян, Сулаквелидзе, Лесовой, Гладышев, Грулёв.
    • Запасные: Будачёв, Купцов, Сазонов, Зазвонкин, Бабаев, Гогнидзе, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Цесь, Бегун.

    Редакция LiveSport.Ru предложила свой вариант ставки на этот матч. Он доступен по ссылке.

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