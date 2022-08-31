«Ростов»
Команда Валерия Карпина не боится никого. Да и в Кубке ростовчане вполне способны продвинуться далеко.
В РПЛ «Ростов» выступает вполне прилично. Ныне команда занимает 5 место в турнирной таблице.
Минувший тур ростовчане провели удачно. «Ростов» дома не дал себя обыграть крепкому ЦСКА (0:0).
«Ростов» традиционно сложно противостоит «Динамо». Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух коллизиях.
«Динамо»
Под руководством Славиши Йокановича динамовцы выглядят неплохо. Впрочем, команда находится на скромной 7 позиции.
«Динамо» нередко теряет очки на пустом месте. Вроде бы и состав у команды по именам крепкий, а проблемы все те же.
В предыдущем туре «Динамо» снова провело неуверенный поединок. На выезде команда не сумела одолеть «Пари НН» (2:2).
В этом поединке «Динамо» наверняка будет действовать первым номером. Правда, стабильностью команда явно не балует.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.67, ничью букмекеры предлагают взять за 3.48, а победу «Ростова» — за 2.82.
«Ростов» в двух своих последних матчах не смог добиться победы.
«Динамо»
Обе команды наверняка будут активно атаковать, но забить удастся не всем. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.15.