«Ростов» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Ростов» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина не боится никого. Да и в Кубке ростовчане вполне способны продвинуться далеко.

В РПЛ «Ростов» выступает вполне прилично. Ныне команда занимает 5 место в турнирной таблице.

Минувший тур ростовчане провели удачно. «Ростов» дома не дал себя обыграть крепкому ЦСКА (0:0).

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«Ростов» традиционно сложно противостоит «Динамо». Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух коллизиях.

«Динамо»

Под руководством Славиши Йокановича динамовцы выглядят неплохо. Впрочем, команда находится на скромной 7 позиции.

«Динамо» нередко теряет очки на пустом месте. Вроде бы и состав у команды по именам крепкий, а проблемы все те же.

В предыдущем туре «Динамо» снова провело неуверенный поединок. На выезде команда не сумела одолеть «Пари НН» (2:2).

В этом поединке «Динамо» наверняка будет действовать первым номером. Правда, стабильностью команда явно не балует.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.67, ничью букмекеры предлагают взять за 3.48, а победу «Ростова» — за 2.82.

«Ростов» в двух своих последних матчах не смог добиться победы.

«Динамо» не отличается стабильностью .

Обе команды наверняка будут активно атаковать, но забить удастся не всем. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.15.