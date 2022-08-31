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    Забить получится не у всех

    «Ростов» — «Динамо». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок России, 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Динамо»
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    Федор Смолов
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Ростов» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина не боится никого. Да и в Кубке ростовчане вполне способны продвинуться далеко.

    В РПЛ «Ростов» выступает вполне прилично. Ныне команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    Минувший тур ростовчане провели удачно. «Ростов» дома не дал себя обыграть крепкому ЦСКА (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Ростов» традиционно сложно противостоит «Динамо». Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух коллизиях.

    «Динамо»

    Под руководством Славиши Йокановича динамовцы выглядят неплохо. Впрочем, команда находится на скромной 7 позиции.

    «Динамо» нередко теряет очки на пустом месте. Вроде бы и состав у команды по именам крепкий, а проблемы все те же.

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    • В предыдущем туре «Динамо» снова провело неуверенный поединок. На выезде команда не сумела одолеть «Пари НН» (2:2).

    В этом поединке «Динамо» наверняка будет действовать первым номером. Правда, стабильностью команда явно не балует.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.67, ничью букмекеры предлагают взять за 3.48, а победу «Ростова» — за 2.82.

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    «Ростов» в двух своих последних матчах не смог добиться победы.

    «Динамо» не отличается стабильностью.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать, но забить удастся не всем. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.15.

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    «Ростов» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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