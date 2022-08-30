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    Ла Лига: Итоги 3-го тура

    В испанской Примере двоевластие. Чемпионскую гонку возглавили два «Реала»

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    «Эспаньол» — «Реал» Мадрид. Матч 3-го тура чемпионата Испании
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    «Эспаньол» — «Реал» Мадрид. Матч 3-го тура чемпионата Испании
    «Реал» Мадрид и «Бетис» — лидеры Ла Лиги. «Севилья» — в игровом кризисе. Рокировка в зоне вылета. Вместо «Эльче» в опасной черте оказался «Вальядолид»

    Изменения в турнирной таблице

    Лидирующую позицию Ла Лиги потерял «Вильярреал». Вместо «жёлтой подводной лодки» турнирную таблицу возглавили «Реал» и «Бетис». Вверх по турнирной таблице поднялись «Барселона» (3 место) и «Атлетик» (4 место).

    3-й тур прошёл удачно также для «Атлетико» (с 9-го на 6-е), «Реал Сосьедада» (с 11-го на 8-е), «Мальорки» (с 14-го на 9-е), «Альмерии» (с 13-го на 10-е), «Сельты» (с 16-го на 12-е).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Экс-лидер Примеры «Вильярреал» — теперь занимает 5 строчку в испанском чемпионате. Изменения коснулись и нижней части турнирной таблицы. Зону вылета покинула команда «Эльче» (с 18-го на 17-е место). Её место в опасной черте занял «Вальядолид» (с 17-го на 19-е).

    Загоняет себя в угол «Кадис» (с 19-го на 20-е). А вот «Хетафе» (с 20-го на 18-е) чуть улучшило турнирное положение, но по-прежнему остаётся в зоне вылета.

    Двоевластие

    Лидируют в испанском чемпионате два «Реала»: Мадрид и Бетис. Этот тандем в трёх матчах одержал три победы. 9 очков — 100% результат в Ла Лиге.

    Действующий чемпион — «Реал» вырвал победу у «Эспаньола» (3:1) в концовке поединка.

    Герой матча — Бензема. Нападающий оформил дубль. Французский форвард забил голы на 88-й и 100-й минутах.

    Карим Бензема
    globallookpress.com

    Ранее «галактикос» переиграл в чемпионате Испании «Сельту» (4:1) и «Альмерию» (2:1).

    Первое место с Мадридом делит «Бетис». «Зелёно-белые» в 3-м туре с минимальным счётом переиграли «Осасуну» (1:0). Победный гол на 34-й минуте матча в составе «Реал Бетиса» забил Борха Иглесиас.

    В этом сезоне «Бетис» смог одолеть «Мальорку» (2:1) и «Эльче» (3:0).

    Преследователи

    На пятки лидерам наступают три команды, которые набрали по 7 очков. На 3-м месте идёт «Барселона». Каталонский клуб на своём поле разгромил «Вальядолид» (4:0).

    В составе сине-гранатовых дубль оформил Роберт Левандовский. Ещё по голу забили Педри и Серджи Роберто. В этом сезоне «Барса» также отправила в нокаут «Реал Сосьедад» (4:1) и разошлась миром с «Райо Вальекано» (0:0).

  • Примера. «Барселона» разгромила «Вальядолид», «Реал» обыграл «Эспаньол», «Атлетико» одолел «Валенсию»
  • Результаты матчей 3 тура Примеры
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    • «Атлетик» из Бильбао в числе лидеров Примеры. В минвушем туре «баски» уничтожили соперника из «Кадиса» (4:0). «Львы» в стартовых играх также обыграли «Валенсию» (1:0) и сыграли вничью с «Мальоркой» вничью (0:0).

    Замыкает Топ-5 «Вильярреал». «Жёлтая подводная лодка» потеряла очки в игре с «Хетафе» (0:0). До этого были две победы над «Вальядолидом» (3:0) и «Атлетико» Мадрид (2:0).

    Крах «Севильи»

    Ужасный старт «Севильи». «Андалусийцы» рухнули в испанском чемпионате на 15 место. Команда находится рядом с зоной вылета.

    Юлен Лопетеги
    globallookpress.com

    В трёх матчах Ла Лиги «севильцы» набрали всего 1 очко. Во 2-м туре футболисты Юлина Лопетеги сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1).

    В гостях «Севилья» пока проигрывает. Клуб уже успел потерпеть фиаско от «Альмерии» и «Осасуны» с одинаковым счётом 1:2.

    Зона вылета

    В опасной зоне после трёх туров «Хетафе» и «Вальядолид». Этот дуэт набрал всего по 1 очку. Без набранных баллов идёт «Кадис». Он и замыкает турнирную таблицу испанского чемпионата.

    Тур №4

    В следующем туре Ла Лиги между собой встретятся лидеры чемпионата. 3 сентября мадридский «Реал» на своём поле сыграет с «Бетисом».

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    В субботу, 3 сентября «Барселона» попытается закрепиться в Топ-3 и ещё больше осложнить турнирную ситуацию «Севилье». «Каталонцы» и «андалусийцы» встретятся в очной битве.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Реал Сосьедад» — «Атлетико» Мадрид. Ещё одна супервывеска 4-го тура Примеры. Соперники по турнирной таблице. На старте сезона оба клуба набрали по 6 очков.

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