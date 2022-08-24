Фанаты «Спартака» решили бойкотировать матчи Кубка России

Болельщикизаявили, что намерены бойкотировать матчи Кубка России.

«Нет Fan ID!

В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы еще раз напоминаем — наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаётся в силе!

Решение, принятое зимой, остаётся в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.

Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со "Спартаком": Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

Закон, направленный на обеспечение "комфортной и безопасной среды на футболе", не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила — рядовыми болельщиками, посетителями "семейных секторов" и VIP-лож.

Стадион не тюрьма. Футбол для фанатов», — говорится в заявлении болельщиков.