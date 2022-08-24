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    Фанаты «Спартака» решили бойкотировать матчи Кубка России

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    Болельщики «Спартака» и «Фратрии» заявили, что намерены бойкотировать матчи Кубка России.

    Болельщики «Спартака»
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    Болельщики «Спартака»

    «Нет Fan ID!

    В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы еще раз напоминаем — наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаётся в силе!

    Решение, принятое зимой, остаётся в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.

    Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со "Спартаком": Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

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    • Закон, направленный на обеспечение "комфортной и безопасной среды на футболе", не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила — рядовыми болельщиками, посетителями "семейных секторов" и VIP-лож.

    Стадион не тюрьма. Футбол для фанатов», — говорится в заявлении болельщиков.

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