Зарема: Оформлять Fan ID на «Госуслугах» не собираюсь и детей в МФЦ не поведу

, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова члена совета директоров «Спартака», который ранее заявил , что не видит оснований для отмены Fan ID.

«Слова Клейменова — это его личное мнение или позиция клуба? Никогда не видела Клейменова, соответственно, не обсуждалось ничего. Это его личная позиция.

О своей я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на "Госуслугах" и детей вести в МФЦ тоже. Для меня это очень неудобно. И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от "Госуслуг".

Так что лучше в выходной еще раз сходим всей семьей на балет "Спартак" Хачатуряна.

А по поводу незнакомцев — можно просто купить свою ложу. Но меня больше волнует, что, например, делать с детьми и их родителями, которых наш фонд приглашает на матчи "Спартака". Гнать детей с онкологией, колясочников, с ДЦП в центры "Госуслуг"? А дети из приютов и детских домов как?», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».