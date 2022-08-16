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    Зарема: Оформлять Fan ID на «Госуслугах» не собираюсь и детей в МФЦ не поведу

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    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова члена совета директоров «Спартака» Кирилла Клейменова, который ранее заявил, что не видит оснований для отмены Fan ID.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «Слова Клейменова — это его личное мнение или позиция клуба? Никогда не видела Клейменова, соответственно, не обсуждалось ничего. Это его личная позиция.

    О своей я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на "Госуслугах" и детей вести в МФЦ тоже. Для меня это очень неудобно. И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от "Госуслуг".

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    А по поводу незнакомцев — можно просто купить свою ложу. Но меня больше волнует, что, например, делать с детьми и их родителями, которых наш фонд приглашает на матчи "Спартака". Гнать детей с онкологией, колясочников, с ДЦП в центры "Госуслуг"? А дети из приютов и детских домов как?», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

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