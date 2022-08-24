ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиИгра на выбывание. Почему ваша любимая команда не выиграет ЧМ-2022
  • 12:56
    • Наби Кейта может перейти из «Ливерпуля» в «Боруссию Д»
  • 12:28
    • Геркус: От меня требовали победы «Локомотива» в еврокубках
  • 12:16
    • «Локомотив» интересуется полузащитником Норманном
    Все новости спорта

    Геркус: От меня требовали победы «Локомотива» в еврокубках

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Торпедо Локомотив Между тем
    Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о требованиях председателя совета директоров «железнодорожников» Анатолия Мещерякова к результатам команды, во время его работы в клубе.

    Илья Геркус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Геркус

    «Скажем так: стратегия развития "Локомотива" подвергалась постоянной и необоснованной критике. Наши успехи обесценивались.

    Под конец моей работы председатель совета директоров Анатолий Мещеряков перешёл к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках. Мои доводы о том, что нужно вернуться к реалиям, услышаны не были.

    Постоянно критиковалась работа академии, которая была одной из лучших в стране. Работать в таких условиях стало тяжело», — приводит слова Геркуса «РИА Новости Спорт».

    Напомним, Геркус покинул «Локомотив» в 2018 году. В июле текущего года Геркус занял пост директора «Торпедо» по стратегическому развитию, а в августе занял пост президента клуба.

    «Торпедо» с одним очком находится на 15-й позиции в итоговой таблице Российской премьер-лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСВ и «Рейнджерс» снова устроят размен?
  • ПСВ — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Динамо» одержит победу в домашнем матче?
  • «Динамо» Загреб — «Буде-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Отыграется ли «Трабзонспор» против «Копенгагена»?
  • «Трабзонспор» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шериф — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Виборг — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Твенте — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хайдук — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры