Геркус: От меня требовали победы «Локомотива» в еврокубках

Президент «Торпедо»рассказал о требованиях председателя совета директоров «железнодорожников»к результатам команды, во время его работы в клубе.

«Скажем так: стратегия развития "Локомотива" подвергалась постоянной и необоснованной критике. Наши успехи обесценивались.

Под конец моей работы председатель совета директоров Анатолий Мещеряков перешёл к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках. Мои доводы о том, что нужно вернуться к реалиям, услышаны не были.

Постоянно критиковалась работа академии, которая была одной из лучших в стране. Работать в таких условиях стало тяжело», — приводит слова Геркуса «РИА Новости Спорт».

Напомним, Геркус покинул «Локомотив» в 2018 году. В июле текущего года Геркус занял пост директора «Торпедо» по стратегическому развитию, а в августе занял пост президента клуба.

«Торпедо» с одним очком находится на 15-й позиции в итоговой таблице Российской премьер-лиги.