В 18:00 21.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Велес» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Велес». Коэффициент ставки — 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нефтехимик»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нефтехимик — Велес.

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