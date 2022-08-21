ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру? Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию Лионель МессиВ ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны
  • 01:12
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей по промокоду TOP
  • 22:33
    • «Реал» объявил о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
  • 00:58
    • «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»
  • 22:24
    • УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение ФФП
  • 22:17
    • Медведев победил Фритца и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 20:59
    • «Крылья Советов» и «Факел» сыграли вничью
  • 17:32
    • Савичев — новый главный тренер «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» снова выиграет у «Велеса»?

    «Нефтехимик» — «Велес». Прогноз (к. 1.98) и ставки на Первую лигу 21 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Велес Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Велес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нефтехимик» забивал только в двух из пяти предыдущих матчей
    Нижнекамский «Нефтехимик» сыграет на своем поле против мосовского «Велеса» в шестом туре Первой лиги. Матч пройдет 21 августа, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Августа 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Велес Велес
  • Москва
    •

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» занимает 12-е место в таблице Первой лиги после пяти туров, в которых набрал пять очков.

    Нижнекамский клуб пока еще ни разу не побеждал в этом месяце. Домашняя встреча с казанским «Рубином» завершилась вничью 2:2, а гостевой матч против владикавказской «Алании» — поражением со счетом 0:1.

    Свою пока что единственную победу команда Кирилла Новикова одержала в третьем туре, выиграв на выезде у главного аутсайдера сезона ульяновской «Волги» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Нефтехимик» забивал только в двух из пяти предыдущих матчей.

    «Велес»

    «Велес» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в пяти матчах лишь три очка.

    Московский клуб начал сезон с домашней победы над калининградской «Балтикой» (2:1), одним из претендентов на повышение в классе. Но после этого что-то пошло не так.

  • Турецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру?
  • Все, что нужно знать об «Адана Демирспор» — новой команде нападающего сборной России
  • Вчера

    • Серия поражений команды Михаила Сальникова составляет уже четыре матча.

    На этом отрезке «Велес» уступил махачкалинскому «Динамо», московской «Родине», красноярскому «Енисею» и «Уфе», забив при этом лишь один мяч.

    Прогноз и ставка

    На «Нефтехимик» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Велеса» — за 5.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне «Нефтехимик» обыграл «Велес» и дома, и в гостях. И есть подозрение, что история повторится.

    Ставка — победа «Нефтехимика» + тотал больше 1,5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Слуцк — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Калев — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Витебск — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Байер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нарва Транс — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эвертон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Велес»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» снова выиграет у «Велеса»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры