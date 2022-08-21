«Нефтехимик»
«Нефтехимик» занимает 12-е место в таблице Первой лиги после пяти туров, в которых набрал пять очков.
Нижнекамский клуб пока еще ни разу не побеждал в этом месяце. Домашняя встреча с казанским «Рубином» завершилась вничью 2:2, а гостевой матч против владикавказской «Алании» — поражением со счетом 0:1.
Свою пока что единственную победу команда Кирилла Новикова одержала в третьем туре, выиграв на выезде у главного аутсайдера сезона ульяновской «Волги» (2:0).
«Нефтехимик» забивал только в двух из пяти предыдущих матчей.
«Велес»
«Велес» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в пяти матчах лишь три очка.
Московский клуб начал сезон с домашней победы над калининградской «Балтикой» (2:1), одним из претендентов на повышение в классе. Но после этого что-то пошло не так.
Серия поражений команды Михаила Сальникова составляет уже четыре матча.
На этом отрезке «Велес» уступил махачкалинскому «Динамо», московской «Родине», красноярскому «Енисею» и «Уфе», забив при этом лишь один мяч.
Прогноз и ставка
На «Нефтехимик» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Велеса» — за 5.65.
В прошлом сезоне «Нефтехимик» обыграл «Велес» и дома, и в гостях. И есть подозрение, что история повторится.
Ставка — победа «Нефтехимика» + тотал больше 1,5 за 1.98.