Нижнекамский «Нефтехимик» сыграет на своем поле против мосовского «Велеса» в шестом туре Первой лиги. Матч пройдет 21 августа, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» занимает 12-е место в таблице Первой лиги после пяти туров, в которых набрал пять очков.

Нижнекамский клуб пока еще ни разу не побеждал в этом месяце. Домашняя встреча с казанским «Рубином» завершилась вничью 2:2, а гостевой матч против владикавказской «Алании» — поражением со счетом 0:1.

Свою пока что единственную победу команда Кирилла Новикова одержала в третьем туре, выиграв на выезде у главного аутсайдера сезона ульяновской «Волги» (2:0).

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«Нефтехимик» забивал только в двух из пяти предыдущих матчей.

«Велес»

«Велес» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в пяти матчах лишь три очка.

Московский клуб начал сезон с домашней победы над калининградской «Балтикой» (2:1), одним из претендентов на повышение в классе. Но после этого что-то пошло не так.

Серия поражений команды Михаила Сальникова составляет уже четыре матча.

На этом отрезке «Велес» уступил махачкалинскому «Динамо», московской «Родине», красноярскому «Енисею» и «Уфе», забив при этом лишь один мяч.

Прогноз и ставка

На «Нефтехимик» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Велеса» — за 5.65.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» обыграл «Велес» и дома, и в гостях. И есть подозрение, что история повторится.

Ставка — победа «Нефтехимика» + тотал больше 1,5 за 1.98.