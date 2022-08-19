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    Мартынович: Триггером к отъезду легионеров из «Краснодара» стал уход Фарке

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    Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович рассказал о весеннем уходе из клуба иностранных футболистов.

    Александр Мартынович
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    Александр Мартынович

    «Триггером стал отъезд главного тренера (немца Даниэля Фарке — прим.).

    Изнутри команды я не видел, что зачинщиком был Крыховяк. Гжегож уехал последним из иностранцев, потому что не знал, что делать: вроде как контракт, а при этом давят польская федерация, медиа. Это был тяжелый момент, и Крыховяк долго договаривался с клубом.

    У Классена, Кабелла заканчивались контракты, а у Виктора еще и жена была на сносях.

    Что касается Кайо и Рамиреса, которые летом вернулись, может, у них был разговор с руководством о финансах. Это все‑таки немаловажно. Обычно как: получает легионер зарплату, покупает доллары‑евро и выводит. А тут что с этими деньгами делать, даже если они придут?

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    • Я, например, разговаривал с Ботхеймом. Уезжать он не хотел, но рассуждал: "А что мне делать?" На многих было давление из своих стран. Тяжело осуждать или говорить, как бы я поступил на их месте.

    Хорошим легионерам важно играть в еврокубках, быть на виду. И когда Россию исключили, это тоже повлияло. Не нужно питать иллюзий насчет того, что РПЛ много кто смотрит.

    Хотя мне, допустим, чемпионат России иногда интереснее, чем Италии. Он как‑то ближе, много знакомых людей, своя среда», — приводит слова Мартыновича Sport24.

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