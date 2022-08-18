начнут матч в 20:00 в квалификации Лиги конференций, 18.08.2022.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мольде» — «Вольфсберг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.

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