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    «Мольде» разгромит соперника на своём поле?

    «Мольде» — «Вольфсберг». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Норвежский «Мольде» сыграет на своём поле против австрийского «Вольфсберга» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций. Матч пройдёт 18 августа, начало — в 20:00 (мск). «Мольде» — «Вольфсберг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Мольде
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Мольде 20:00 Вольфсберг Вольфсберг
  • Вольфсберг
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    «Мольде»

    Обладатель Кубка Новегии в Лиге конференций участвует со 2-го отборочного раунда. В двухматчевой дуэли «Мольде» играло против шведского «Эльфсборга».

    Скандинавское дерби осталось за норвежскими футболистами. Они одержали две победы в противостоянии. Сначала была домашняя победа (4:1), затем успех отпраздновали на территориии соперника (2:1).

    В 3-м раунд MFK встретились с венгерской «Кишвардой». Тут у норвежского коллектива возникли проблемы. Домашняя победа в первом матче (3:0) чуть не обернулась итоговым поражением в гостевом поединке. «Мольде» встречу проиграл «Кишварде» (1:2), но по сумме двух матчей прошёл дальше.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Норвегии «Мольде» идёт в лидерах. У вице-чемпионов после 18 туров — 42 очка в активе. Это на 5 больше, чем у действующего чемпиона «Будё-Глимта». Ближайший матч у «Мольде» на внутренней арене против «Хёугесунн». Встреча состоится на выезде 21 августа.

    «Вольфсберг»

    «Вольфсберг» в минвушем сезоне чемпионата Австрии финишировал на 4-м месте. Этот результат позволил команде стартовать с 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

    Всего один раунд и один соперник — мальтийский клуб «Гзира Юнайтед». Это противостояние австрийцы выиграли благодаря ответному поединку.

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    • Игру на Мальте «Вольфсберг» выиграл со счётом 4:0. В первой встрече, которая прошла в Австрии была зафиксирована безголевая ничья (0:0).

    Новый сезон чемпионата Австрии «волки» начали крайне плохо. В стартовых турах были 2 ничьи, потом последовали 2 поражения. Одно из них от экс-чемпиона «Зальцбурга» (1:2). В регулярке «Вольфсберг» занимает 11-е предпоследнее место.

    Прогноз и ставка

    На «Мольде» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Вольфсберга» — за 4.84.

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    «Мольде» играет мощно на своём поле. Это доказали и матчи против «Эльфсборга» и «Кишварды». В среднем за игру клуб забивает 3 мяча.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 2.16.

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