В «Бешикташе» отреагировали на слухи о возможном подписании Дзюбы

Генеральный директор «Бешикташа»прокомментировал информацию о том, что стамбульский клуб может подписать экс-нападающего «Зенита»

«Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с "Бешикташем"? Нет, нам не нужен нападающий», — приводит слова Казанчи «Чемпионат».

Ранее Дзюба выложил на своей странице в социальной сети видео из Стамбула, на котором можно увидеть в том числе домашний стадион «Бешикташа».

Напомним, сообщалось, что у Дзюбы есть предложение от «Адана Демирспор». Турецкий клуб готов платить 33-летнему форварду 1,5 миллиона евро за сезон.

В конце июля игроком «Адана Демирспор» стал бывший одноклубник Дзюбы — 33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год. С лета прошлого года за этот турецкий клуб выступает и известный итальянский форвард Марио Балотелли.

Дзюба находится без команды с мая, когда покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта.