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    В «Бешикташе» отреагировали на слухи о возможном подписании Дзюбы

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    Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи прокомментировал информацию о том, что стамбульский клуб может подписать экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

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    «Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с "Бешикташем"? Нет, нам не нужен нападающий», — приводит слова Казанчи «Чемпионат».

    Ранее Дзюба выложил на своей странице в социальной сети видео из Стамбула, на котором можно увидеть в том числе домашний стадион «Бешикташа».

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    • Напомним, сообщалось, что у Дзюбы есть предложение от «Адана Демирспор». Турецкий клуб готов платить 33-летнему форварду 1,5 миллиона евро за сезон.

    В конце июля игроком «Адана Демирспор» стал бывший одноклубник Дзюбы — 33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год. С лета прошлого года за этот турецкий клуб выступает и известный итальянский форвард Марио Балотелли.

    Дзюба находится без команды с мая, когда покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта.

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