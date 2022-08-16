Игнатьев: Я бы посоветовал Дзюбе завершить карьеру и заняться тренерским делом

Бывший тренер сборной России по футболупрокомментировал информацию о том, что бывший нападающий «Зенита»может перейти в турецкий

«Я даже не знаю, что нужно Артему Дзюбе. Как говорится: "На ком ты хочешь жениться?"

Из всех зол предложение "Адана Демирспора" самое приемлемое. Когда идешь в зарубежный клуб, то надо от чего-то отталкиваться. А там как раз играет его бывший партнер по "Зениту" Ярослав Ракицкий. Артему будет просто адаптироваться.

Может, Дзюбе надоело динамика Москвы и Питера, поэтому он хочет перейти в более спокойную среду. А, может, ему нужны деньги. Артем хочет побольше заработать, потому что его футбольная жизнь подходит к концу. Турецкий клуб предлагает хорошие деньги, почему не поехать?

Я бы посоветовал Артему закончить карьеру и найти пристанище на тренерское дело в России. Не надо было дергаться. Лучше бы остался в "Зените" и устроился в систему клуба.

Дзюба — большой футболист. Он бы смог поработать на благо нашего футбола. Правда, почему бы Артему не попробовать себя в роли тренера? Уверен, Дзюба был бы востребован среди наших клубов», — приводит слова Игнатьева Sport24.

В конце июля игроком «Адана Демирспор» стал бывший одноклубник Дзюбы — 33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год. С лета прошлого года за этот турецкий клуб выступает и известный итальянский форвард Марио Балотелли.

Напомним, Дзюба находится без команды с мая, когда покинул