начнут матч в 22:00 в английском Чемпионшипе, 16.08.2022.

Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкпул» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкпул». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

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