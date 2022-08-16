«КПР» на своем поле сыграет против «Блэкпула» в рамках 4-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 16 августа, начало — 22:00 (мск). «Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Бело-голубые» после 3-х сыгранных матчей в новом сезоне Чемпионшипа занимают 10-е место в турнирной таблице набрав при этом 4 очка. Команда имеет одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 5/5.

Старт нового сезона «КПР» начал с поражения в выездном матче против «Блэкберна», которому проиграл с минимальным счетом 1:0. После этого команда смогла добыть волевую победу над «Мидлсбро» обыграв их в результативном матче со счетом 3:2.

А в последнем туре Чемпионшипа «КПР» ездил в гости к «Сандерленду», с которым дважды обменялся голами, но так и не определил сильнейшего завершив поединок результативной ничьей со счетом 2:2.

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Так же «бело-голубые» провели поединок в 1/64 Кубка Английской Лиги, где их соперник был «Чарльтон» и он оказался сильнее в серии пенальти, поэтому «КПР» прекратил свою борьбу за трофей.

«Блэкпул»

«Приморцы» в свою очередь смогли набрать на 1 балл меньше и 3-мя очками в активе занимают 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа после 3-х туров. Этот коллектив забил всего 1 гол, а пропустил — 3.

«Блэкпул» начал свой путь в новом сезоне с победы над «Редингом», которого переиграл на своем поле со счетом 1:0. Это и стало единственной радостью «приморцев» до этого времени, так как в других матчах команда терпит поражения.

Сначала «Блэкпул» в выездном матче оказался слабее «Сток Сити», который забил в их ворота два безответных мяча, а после уже на домашней арене «приморцев» переиграл «Суонси», забив один единственный мяч — 0:1.

За Кубок Английской Лиги «Блэкпул» уже так же не поборется, так как в 1/64 проиграл «Барроу» в серии пенальти.

Прогноз и ставка

На победу «КПР» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Блэкпула» — за 3.38.

Прогноз — Обе команды на старте сезона показали не совсем внушительные результаты. Но «КПР» все равно находится в более оптимальной форме и на своем поле играет довольно таки не плохо, поэтому такой слабый соперник как «Блэкпул» не составит труда «бело-голубым» забрать свои 3 очка.

Ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.15.