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    АПЛ. «Арсенал» против «Лестера», тяжелый выезд для «Борнмута», дерби «Челси» и «Тоттенхэма»

    Результаты матчей 2 тура чемпионата Англии

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    С 13 по 15 августа пройдут матчи 2 тура английской Премьер-лиги.

    «Астон Вилла» — «Эвертон» 2:1

    «Астон Вилла» выиграла у «Эвертона» со счетом 2:1 в матче 2 тура чемпионата Англии.

    «Львы» победили благодаря голам Дэнни Ингза и Эмилиано Буэндии. Автоголом отметился Люка Динь, который позволил гостям размочить счет.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Эвертон 2:1
    Голы: 1:0 Дэнни Ингс (31'), 2:0 Эмилиано Буэндия (85'), 2:1 Лука Динь (автогол) (87') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш (Эшли Янг, 90'), Диего Карлос (Калум Чемберс, 90'), Тайрон Мингс, Лука Динь, Джон МакГинн, Бубакар Камара, Джейкоб Рэмси (Эзри Конса, 90'), Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндия, 60'), Дэнни Ингс (Леон Бэйли, 78'), Олли Уоткинс Эвертон: Демарай Грей (Деле Алли, 81'), Энтони Гордон, Дуайт Макнил (Хосе Рондон, 64'), Виталий Миколенко, Алекс Айуоби, Абдулайе Дукуре (Том Дэвис, 35'), Нэйтан Паттерсон, Джеймс Тарковски, Конор Коди (Amadou Mvom Onana, 81'), Мэйсон Холгейт, Джордан Пикфорд Предупреждения: Филиппе Коутиньо (29'), Том Дэвис (43'), Лука Динь (49'), Дэнни Ингс (75'), Эшли Янг (90 + 8')

    «Астон Вилла» набрала 3 очка и занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» без набранных очков идет на 16 позиции.

    «Арсенал» — «Лестер»

    13 августа, 17:00 мск

    «Брайтон» — «Ньюкасл»

    13 августа, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Фулхэм»

    13 августа, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Борнмут»

    13 августа, 17:00 мск

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    «Саутгемптон» — «Лидс»

    13 августа, 17:00 мск

    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»

    13 августа, 19:30 мск

    «Ноттингем Форрест» — «Вест Хэм»

    14 августа, 16:00 мск

    «Челси» — «Тоттенхэм»

    14 августа, 18:30 мск

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

    15 августа, 22:00 мск

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