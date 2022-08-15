Вингер «Ман Сити» Бернарду Силва может перейти в «Барселону» за € 100 млн

«Манчестер Сити» может расстаться с полузащитником, если «Барселона» заплатит за его переход € 100 млн. Английский клуб не собирается делать скидку. Об этом сообщает The Athletic

По информации источника, это связано с тем, что «горожане» не стремятся расстаться с игроком, но и не собираются держать его в команде при поступлении предложения.

Ранее сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия четырёхлетнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы будут готовы выложить за Бернарду € 60 млн.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 50 матчах «Сити» во всех турнирах. Его контракт с чемпионами Англии действует до 2025 года.