Вингер «Ман Сити» Бернарду Силва может перейти в «Барселону» за € 100 млн

Бернарду Силва Фото: globallookpress.com
По информации источника, это связано с тем, что «горожане» не стремятся расстаться с игроком, но и не собираются держать его в команде при поступлении предложения.
Ранее сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия четырёхлетнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы будут готовы выложить за Бернарду € 60 млн.
В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 50 матчах «Сити» во всех турнирах. Его контракт с чемпионами Англии действует до 2025 года.