«Пари НН» — «Ростов»: счет матча 3:4, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Россиипотерпел домашнее поражение от— 3:4.

На 15-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Чернову досталось в штрафной в столкновении с Майга.

Дмитрий Полоз с «точки» мощно пробил в левый нижний угол, а Нигматуллин прыгнул в противоположную сторону.

На 20-й минуте пенальти был назначен уже в ворота гостей — Полоз сфолил в борьбе со Стоцким. Николай Калинский нанёс удар низом немного правее центра ворот, а Песьяков не угадал и завалился вправо от себя.

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На 39-й минуте Майга прикрывал лицо руками, защищаясь от мяча, что привело к назначению опасного штрафного напротив ворот «Пари НН». Даниил Уткин красиво пробил с левой ноги под дальнюю штангу. Мяч отскочил от газона рядом с линией ворот, Нигматуллин чуть-чуть цеплял его, но тот всё равно влетел в сетку.

На 57-й минуте у Комличенко после удачного рикошета от Масоэры и Гоцука прошла передача пяткой на Полоза, который быстро обработал мяч в штрафной и резко пробил низом в ближний угол. Мяч попал прямо в Нигматуллина, но голкипер сыграл очень неловко, и мяч от его ноги отскочил в ворота.

На 66-й минуте нижегородцы отыграли один мяч. Осипенко потерял Милсона в момент навеса Калинского в штрафную, побежав к Сулейманову, и форвард с нескольких метров беспрепятственно пробил головой в ближний угол.

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Спустя минуту «Ростов» вернул себе преимущество в два мяча. Миронов пробил низом из правой части штрафной, мяч опять рикошетит от Гоцука, на этот раз прилетев к Глебову, и Данил из левого края вратарской протолкнул его в ворота мимо Нигматуллина.

А на 82-й минуте «Пари НН» вновь обострил интригу. Рыбчинский здорово закрутил мяч с правого фланга на голову Сулейманову, который нанёс отличный удар в угол ворот «Ростова».

Футбол. Россия. Премьер-лига Нижний Новгород — Ростов 3:4 Голы: 0:1 Poloz D. (пенальти) (15'), 1:1 Kalinski N. (пенальти) (21'), 1:2 Utkin D. (39'), 1:3 Poloz D. (57'), 2:3 Milson (66'), 2:4 Glebov D. (67'), 3:4 Suleymanov T. (82') Нижний Новгород: Agapov I., Gotsuk K., Kalinski N., Krotov V. (Milson, 62'), Maiga M. (Kakkoev N., 61'), Masoero L., Nigmatullin A., Penchikov D. (Rybchinskiy D., 73'), Sharipov A., Stotsky D., Yuldoshev I. (Suleymanov T., 46') Ростов: Bayramyan K. (Melnikov S., 84'), Chernov E., Glebov D., Komlichenko N. (Golenkov E., 61'), Melekhin V. (Prokhin D., 46'), Osipenko M., Pesjakov S., Poloz D., Shchetinin K. (Mironov A., 61'), Silyanov A. (Terentjev D., '), Utkin D. Предупреждения: Maiga M. (15'), Poloz D. (19'), Utkin D. (26'), Yuldoshev I. (30'), Kalinski N. (87')

Команда Валерия Карпина набрала 11 очков и вышла на второе место в таблице РПЛ. «Пари НН» с двумя очками остался на 14-й позиции.