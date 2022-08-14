«Пари НН» — «Ростов»: счет матча 3:4, обзор голов

На 15-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Чернову досталось в штрафной в столкновении с Майга.
Дмитрий Полоз с «точки» мощно пробил в левый нижний угол, а Нигматуллин прыгнул в противоположную сторону.
На 20-й минуте пенальти был назначен уже в ворота гостей — Полоз сфолил в борьбе со Стоцким. Николай Калинский нанёс удар низом немного правее центра ворот, а Песьяков не угадал и завалился вправо от себя.
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На 39-й минуте Майга прикрывал лицо руками, защищаясь от мяча, что привело к назначению опасного штрафного напротив ворот «Пари НН». Даниил Уткин красиво пробил с левой ноги под дальнюю штангу. Мяч отскочил от газона рядом с линией ворот, Нигматуллин чуть-чуть цеплял его, но тот всё равно влетел в сетку.
На 57-й минуте у Комличенко после удачного рикошета от Масоэры и Гоцука прошла передача пяткой на Полоза, который быстро обработал мяч в штрафной и резко пробил низом в ближний угол. Мяч попал прямо в Нигматуллина, но голкипер сыграл очень неловко, и мяч от его ноги отскочил в ворота.
На 66-й минуте нижегородцы отыграли один мяч. Осипенко потерял Милсона в момент навеса Калинского в штрафную, побежав к Сулейманову, и форвард с нескольких метров беспрепятственно пробил головой в ближний угол.
Спустя минуту «Ростов» вернул себе преимущество в два мяча. Миронов пробил низом из правой части штрафной, мяч опять рикошетит от Гоцука, на этот раз прилетев к Глебову, и Данил из левого края вратарской протолкнул его в ворота мимо Нигматуллина.
А на 82-й минуте «Пари НН» вновь обострил интригу. Рыбчинский здорово закрутил мяч с правого фланга на голову Сулейманову, который нанёс отличный удар в угол ворот «Ростова».
Команда Валерия Карпина набрала 11 очков и вышла на второе место в таблице РПЛ. «Пари НН» с двумя очками остался на 14-й позиции.