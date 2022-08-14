Мбаппе назвал своих фаворитов на «Золотой мяч»

Форвард «ПСЖ»ответил на вопрос о фаворитах в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

«Мой топ-3 на "Золотой мяч"? Я бы сказал, Бензема, Мане и я. Бенземе 34 года, он только что провел лучший сезон в своей жизни, он выиграл еще одну Лигу чемпионов.

Этот приз — неоспоримое доказательство того, что ты лучший футболист в мире. Долгое время не было споров, кто победит — Месси или Криштиану Роналду. Для меня "Золотой мяч" — это настоящий показатель.

Вам нужно только посмотреть список победителей — там нет незаслуженных победителей. Вы можете оспаривать, заслуживал ли тот или иной выиграть награду в конкретном году, но не их качество», — приводит слова Мбаппе France Football.

Напомним, ранее журнал France Football огласил список из 30 футболистов, которые будут претендовать на награду «Золотой мяч», вручаемую лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Имя победителя нынешней номинации планируется назвать 17 октября.