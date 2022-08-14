В 19:00 14.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Алания» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алания» — «Нефтехимик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Алания»).

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