«Алания» на своем поле сыграет против «Нефтехимика» в рамках 5-го тура Первой Лиги России. Матч состоится 14 августа, начало — 19:00 (мск). «Алания» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Барсы» после 4-х сыгранных матчей в новом сезоне занимают вторую строчку турнирной таблицы Первой Лиги России набрав 8 очков. Такое же количество баллов имеет в своем активе расположившийся ниже «Енисей».

«Алания» в новом сезоне еще не узнала горького вкуса поражений. Команда провела два ничейных поединка с такими соперниками как «Махачкала» (0:0) и «Енисей» (1:1).

И так же «желто-красные» смогли добыть две уверенные победы над «Родиной» и «Уфой», которых переиграли с одинаковым счетом 1:3. Стоит заметить, что две победы «Алания» смогла одержать в выездных матчах.

Календарь и таблица ФНЛ

Из последних 4-х очных встреч с нынешним соперником «Алания» ни разу не смогла одержать победу, 2 раза сыграв вничью и 2 раза проиграв «Нефтехимику».

«Нефтехимик»

«Черно-зеленые» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Первой Лиги после проеденных 4-х поединков. Эта команда забила соперникам 4 гола, а пропустила в свои ворота — 3.

В новом сезоне «Нефтехимик» стартовал с обидного поражения от «КАМАЗа» в первом туре, которому проиграл с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный гол в матче на 35-й минуте первого тайма.

После этого «черно-зеленые» провели сухой ничейный поединок с краснодарской «Кубанью», где команды разошлись со счетом 0:0. Стоит заметить, что в первых двух матчах «Нефтехимик» получал красные карточки.

А в третьем туре «Нефтехимик» добыл свою первую победу в новом сезоне обыграв на выезде «Волгу Ульяновск» со счетом 0:2. И сразу же после этого «черно-зеленые» провели результативный поединок с «Рубином», который закончился со счетом 2:2.

Прогноз и ставка

На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.65, а победу «Нефтехимика» — за 5.00.

Прогноз — Встречаются два коллектива, которые очень любят забивать друг другу. И в данный момент в турнирной таблице их разделяет всего 3 балла, поэтому каждая команда захочет вырвать победу в этом матче и будет идти только вперед.

Ставка — Обе команды забьют за 1.80.