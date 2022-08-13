Мантуан: Планирую остаться в «Зените» не на год, а на гораздо более долгий срок

Густаво Мантуан Фото: fc-zenit.ru
Мантуан перешел в «Зенит» в июле из бразильского «Коринтианса» на правах аренды до конца сезона-2022/2023.
«Я планирую остаться здесь не на год, а на гораздо более долгий срок.
Меня замотивировал сам "Зенит". То, чего клуб планирует достичь. Также помогло общение с бразильцами, которые здесь играют. Я вижу, как они счастливы.
И мне хочется последовать их примеру и приносить пользу команде. Хочу провести этот год максимально полезно и для себя, и для команды», — приводит слова Мантуана Sport24.