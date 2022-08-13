Мантуан: Планирую остаться в «Зените» не на год, а на гораздо более долгий срок

Полузащитник «Зенита»признался, что не планирует покидать питерский клуб в следующем году.

Мантуан перешел в «Зенит» в июле из бразильского «Коринтианса» на правах аренды до конца сезона-2022/2023.

«Я планирую остаться здесь не на год, а на гораздо более долгий срок.

Меня замотивировал сам "Зенит". То, чего клуб планирует достичь. Также помогло общение с бразильцами, которые здесь играют. Я вижу, как они счастливы.

И мне хочется последовать их примеру и приносить пользу команде. Хочу провести этот год максимально полезно и для себя, и для команды», — приводит слова Мантуана Sport24.