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    Аршавин рассказал, почему Дзюба до сих пор остается без клуба

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    Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему остается без команды.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду.

    Сейчас он выбирает по цене и качеству», — приводит слова Аршавина Sport24.

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    • Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает возможность приглашения Дзюбы в случае ухода Джона Кордобы.

    Дзюба остается без клуба с тех пор, как покинул «Зенит». В последнее время 33-летний форвард тренировался вместе с «Рубином». При этом в казанском клубе, который в этом сезоне выступает в Первой лиге, отметили, что не планируют подписывать Дзюбу.

    Напомним, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что Дзюба может перейти в иностранный клуб.

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