Аршавин рассказал, почему Дзюба до сих пор остается без клуба

Экс-капитан сборной Россииобъяснил, почему бывший нападающий «Зенита»по-прежнему остается без команды.

«Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду.

Сейчас он выбирает по цене и качеству», — приводит слова Аршавина Sport24.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает возможность приглашения Дзюбы в случае ухода Джона Кордобы.

Дзюба остается без клуба с тех пор, как покинул «Зенит». В последнее время 33-летний форвард тренировался вместе с «Рубином». При этом в казанском клубе, который в этом сезоне выступает в Первой лиге, отметили, что не планируют подписывать Дзюбу.

Напомним, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что Дзюба может перейти в иностранный клуб.