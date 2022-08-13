Йоканович: «Динамо» нужно улучшать игру. Мы не останавливаемся, верим в себя

Главный тренерпрокомментировал ничью с(0:0) в матче 5-го тура РПЛ.

«Достаточно сложная игра. В первом тайме "Краснодар" владел инициативой. Приходилось проделывать большой объем работы.

Во втором тайме начали хорошо. "Краснодар" тоже создал моменты. Нам стоит улучшать игру. Это постоянный процесс, над которым стоит работать. Мы не останавливаемся, верим в себя.

Потасовка в конце матча? Я видел эту ситуацию так, что у игрока соперника была судорога. Почему Лесовой должен был выбить мяч? В первом тайме у нас была такая же ситуация. Я понимаю, если бы мяч попал игроку в голову.

В добавленное время я не собирался менять Смолова, я собирался менять Захаряна, который уже устал. Мы оказывали давление в последние минуты, я надеялся, что свежий Тюкавин сможет увенчать наши усилия», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Динамо» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые сыграют дома против «Спартака». Матч состоится 20 августа, начало — в 17.30 (мск).