Дзюба может стать игроком «Краснодара»

Бывший нападающий «Зенита»может продолжить карьеру в

По информации Transfermarkt, «Краснодар» рассматривает возможность приглашения Дзюбы в случае ухода Джона Кордобы.

Ранее сообщалось, что колумбийский форвард может вернуться в чемпионат Германии.

Дзюба остается без клуба с тех пор, как покинул «Зенит». В последнее время 33-летний форвард тренировался вместе с «Рубином». При этом в казанском клубе, который в этом сезоне выступает в Первой лиге, отметили, что не планируют подписывать Дзюбу.

Напомним, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ранее сообщил, что Дзюба может перейти в иностранный клуб.