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    Дзюба может стать игроком «Краснодара»

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    Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    По информации Transfermarkt, «Краснодар» рассматривает возможность приглашения Дзюбы в случае ухода Джона Кордобы.

    Ранее сообщалось, что колумбийский форвард может вернуться в чемпионат Германии.

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  • 19/05/2022

    • Дзюба остается без клуба с тех пор, как покинул «Зенит». В последнее время 33-летний форвард тренировался вместе с «Рубином». При этом в казанском клубе, который в этом сезоне выступает в Первой лиге, отметили, что не планируют подписывать Дзюбу.

    Напомним, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ранее сообщил, что Дзюба может перейти в иностранный клуб.

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