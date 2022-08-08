Вингер «Спартака» Михаил Игнатов оценил шансы своей команды на чемпионство в РПЛ

Полузащитник «Спартака»прокомментировал второе место своей команды в турнирной таблице РПЛ и уточнил, что выводы о чемпионстве нужно делать на более длительном отрезке в чемпионате.

«Как оценю форму "Спартака"? Прошло только четыре тура, нужно смотреть на форму на более длинном отрезке. Мы делаем максимум на тренировках и в играх. Дай бог, так будет продолжаться.

Чемпионство? Пока рано об этом говорить. Мы идём от игры к игре. Стараемся прогрессировать. Надеюсь, будем только прибавлять!» — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

«Спартак» в четырёх матчах набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столько же очков — у лидера соревнований, московского ЦСКА. Действующий чемпион России «Зенит» (8) — на шестом месте.