Агент Карзева: Надеюсь, что завтра или в среду Эден станет игроком «Динамо»

, агент полузащитника «Маккаби» Нетания и сборной Израиля, выразил надежду, что в ближайшие дни игрок пополнит стан московского клуба.

«Надеюсь, что завтра или в среду Карзев станет игроком "Динамо". Нет ли каких-то проблем в переговорах? Этот вопрос остаётся между клубами», — сказал Нимни в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее уже стало известно о том, что израильский футболист успешно прошел медкомиссию для перехода в «Динамо».

В прошлом сезоне Карзев провёл за «Маккаби» 24 матча, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В сезоне-2022/2023 на счету Карзева два матча в квалификации Лиги конференций.

На счету Карзева три матча за сборную Израиля. Помимо «Маккаби» из Нетании, полузащитник выступал в клубах «Ирони» (Кирьят-Шмона), «Маккаби» (Тель-Авив), «Хапоэль» (Хадера).