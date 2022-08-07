Осинькин: Мы могли надеяться на очки и даже на победу над «Динамо», но уступили

Главный тренервысказал мнение о поражении от(0:2) в матче 4-го тура РПЛ.

В последних трех очных встречах до этого «Крылья» одержали три победы (5:2, 1:0 и 2:0).

«Реализация — такая вещь, ее оцифровать, чтобы четко понять, что делать, очень сложно. Мы можем говорить: "Бейте в девятки, в углы", — но не все так просто. Мы слишком легко попали в ситуацию отыгрывающихся, легко пропускаем голы.

Сама игра была достаточно хорошего уровня с нашей стороны, я сказал об этом ребятам, как и то, что мы должны быть более внимательными к деталями, дисциплинированными. В четырех матчах мы легко пропускаем первыми, иногда даже без моментов.

Мы за полтора года сыграли с "Динамо" три матча, выиграли все, но не все они по игре были такими, где мы должны были побеждать. Судьба немного вернула [долг] "Динамо". В этом матче мы могли надеяться на очки и даже на победу, но уступили.

Не знаю про план В, мы пропустили на 12‑й минуте. Мы хотели не давать сопернику создать моменты, но получилось то, что получилось», — сказал Осинькин «Матч ТВ».