Шапи и Гильерме остались в запасе на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура чемпионата России в которомна своем поле примет

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Волков, Рамирес, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Манелов, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кратков, Кривцов, Сулейманов.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Погостнов, Бабкин, Петров, Щетинин, Камано, Раков, Раконьяц.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.38, на успех «Локомотива» — 3.78, на ничью — 3.17. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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