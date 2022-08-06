ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги?
  • 19:30
    • ЦСКА разгромил «Факел», у Медины гол и два ассиста
  • 19:03
    • Шапи и Гильерме остались в запасе на матч «Краснодар» — «Локомотив»
  • 17:03
    • «Спартак» победил «Урал», у Соболева два ассиста
  • 16:24
    • Салах спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Фулхэмом»
  • 19:23
    • Клаудиньо, Малком и Кассьерра в старте «Зенита» на матч с «Ахматом»
    Все новости спорта

    Шапи и Гильерме остались в запасе на матч «Краснодар» — «Локомотив»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Локомотив
    Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура чемпионата России в котором «Краснодар» на своем поле примет «Локомотив».

    Магомед-Шапи Сулейманов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед-Шапи Сулейманов

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Волков, Рамирес, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Манелов, Олусегун.

    Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кратков, Кривцов, Сулейманов.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Изидор.

    Запасные: Гильерме, Савин, Погостнов, Бабкин, Петров, Щетинин, Камано, Раков, Раконьяц.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.38, на успех «Локомотива» — 3.78, на ничью — 3.17. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голы в результативном матче от обеих команд
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Зенит» сломит оборону «Ахмата»
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Ириски» снова дома удачно сыграют против «Челси»?
  • «Эвертон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Клермон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сочи — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры