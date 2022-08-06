Шапи и Гильерме остались в запасе на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: globallookpress.com
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Волков, Рамирес, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Манелов, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кратков, Кривцов, Сулейманов.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Изидор.
Запасные: Гильерме, Савин, Погостнов, Бабкин, Петров, Щетинин, Камано, Раков, Раконьяц.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.38, на успех «Локомотива» — 3.78, на ничью — 3.17. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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